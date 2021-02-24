دفاع قذافي الجيزة يطلب من هيئة المحكمة الرأفه مع المتهم



تواصل محكمة جنايات الجيزة الاستماع إلي دفاع المتهم قذافي، في اتهامه بقتل صديقه.



وطلب الدفاع من المحكمة في ختام مرافعته التأجيل لاستكمال المرافعه، واعتبار الدعوى ضرب افضي الي الموت، واستعمال الرأفه مع المتهم.





النيابه لقذافي:"عبقرية في الفحش وأستاذية في الفجر".



وقالت النيابة العامة إن المتهم خائن قتل صديقه بدم بارد، وإن ظلمة نفسه حجبت نور الله عنه، كما وصفت تخطيطه للجريمة قائلة "عبقرية في الفحش وأستاذية في الفجر".



واستندت النيابة في مرافعتها إلى أقوال محرر الضبط واعترافات المتهم بقتل صديقه رضا عبداللطيف بضربه بعصا حديدية وزنها نصف كيلو ثم دفنه في شقة بعقار بولاق الدكرور.



وأضافت النيابة "لقد خنت صديقك يا قذافي.. فقد خنت الأمانة وأعددت لقتله مع سبق الإصرار والترصد.



وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بإعدام المتهم "تحقيقا للعدالة".