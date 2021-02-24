ضبط ٢٩٨ قضية مخدرات و٢٠٤ سلاح ناري خلال حملة أمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (204) قطعة سلاح نارى، (298) قضية مخدرات وتنفيذ (81546) حكم قضائى متنوع.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 204 قطعة سلاح نارى، بحوزة 183متهم).. وذلك على النحو التالى: (11) بندقية آلية، وبندقية رصاص، (27) بندقية خرطوش، (11) طبنجة، (154) فرد محلى، (361) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة،(3) ورش لتصنيع الأسلحة البيضاء، (407) قطعة سلاح أبيض.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81546) حكم قضائى متنوع.. بإجمالى (6650) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى، (361) حكم جناية، و(23688) حكم حبس جزئى، و(4722) حكم حبس مستأنف، و(41175) حكم غرامة، و(11600) مخالفة.



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهم، إرتكبوا (24) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (298 ) قضية مخدرات بإجمالى (316) متهم، ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر البانجو وزنت (23٫935 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (15٫952 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (5٫007 كيلو جرام)، وكيمة من مخدر الإستروكس وزنت (3٫860 كيلو جرام)، وكمية من مخدر شابو وزنت (1٫321 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (2٫019 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (325 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (252 جرام)عدد (6882) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (35) متهم.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (32) متهم.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (404) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (15 دراجة نارية – 8 سيارات).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27484) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



