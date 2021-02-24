برلمانية تُطالب بحل أزمة سوء خدمة الإنترنت المنزلي

تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة بخصوص تهالك كابلات الإنترنت في مصر، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، ويأتي ذلك بعدما تكاثرت شكاوى المواطنين بشكل مُستمر على مستوى الجمهورية؛ من سوء خدمة الإنترنت المنزلي وانقطاعه الدائم وبطء الخدمة مما يتسبب في إحداث أضرار جسيمة لهم.





وأوضحت رشاد، خلال طلب الإحاطة، أن أحد أهم الأسباب في سوء الخدمة والانقطاع المستمر لها هو " تهالك كابلات الإنترنت على مستوى الجمهورية"، وهي الأزمة التي تضرب معظم محافظات مصر لضعف البنية التحتية والمشكلات الإنشائية بها.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن التكنولوجيا تعلب دور هام حيث أنها لم تعد جانب من الرفاهية فقط بل أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في إدارة الأزمات على مستوى العالم وهو ما أظهرته بشكل صارخ انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أنه لاحد يستطيع أن ينكر حجم الإسهامات التي قامت بها شبكة الإنترنت في وقف التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة من المواطنين على التواجد في منازلهم لوقف انتشار الفيروس.



