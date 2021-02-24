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عاجل.. إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق سفاح الجيزة إلي المفتي في قضية قتل صديقه رضا محمود بالعمد والترصد، وقررت النطق بالحكم 24 مارس.



في وقت سابق كانت قد أجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، أولى جلسات محاكمة قذافى فراج عبدالعاطى، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 19 مايو المقبل، لانتداب محامٍ عن المتهم، مع استمرار حبسه.

وأحالت النيابة العامة قذافي فراج، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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