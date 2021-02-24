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موسيمانى: سوء الحظ لدينا حافظ للمنافس على تقدمه في اللقاء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
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شدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه يركز حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا لهذه المواجهة، بعد رحلة تنزانيا الشاقة وبعدها يبدأ التفكير والتركيز في مباراة فيتا كلوب القادمة في دوري أبطال إفريقيا.


وكشف موسيماني عن الأسباب التي دفعته لخوض لقاء سيبما التنزاني بثلاثة لاعبين في وسط الملعب قائلا: «درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة».


 وأشار إلى أن الأهلي صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا التنزاني أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .


وأضاف: «فريق سيمبا التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولكننا كنا نستحق نتيجة أخري غير الهزيمة».


واستكمل: «أتيحت أمامنا أكثر من ثلاثة فرص في الشوط الأول منها فرصة لبواليا وقبلها كهربا، بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني». 


وواصل: «سوء الحظ وعدم تسجيل أي من الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء».


وأكد موسيماني أن الأهلي خاض مباراتين فقط من أصل ٦ مباريات في دور المجموعات، ولاتزال هناك مباريات مهمة، عليه أن يقاتل فيها لتحقيق الفوز والتأهل .


‎وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة قد عادت من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .


‎ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.

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