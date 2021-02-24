Advertisements
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:09 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
يتواجد النجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز رفقة ميسي نجم برشلونة.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:
1 – لويس سواريز – 16 هدفًا.
2 – ليونيل ميسي – 16 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 14 هدفًا.
4 – يوسف النصيري – 13 هدفًا.
5 – كريم بنزيما – 12 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 12 هدفًا
7 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
8- خوسيه موراليس – 10 أهداف.
9 – روجر مارتي – 9 أهداف.
10 – ياجو أسباس – 9 أهداف.
11 – ماركوس يورينتي – 8 أهداف.
12 – كيكي – 7 أهداف.
13 – سيرخيو كاناليس – 7 أهداف.
14 – أنطوان جريزمان – 6 أهداف.
15 – كارلوس سولير – 6 أهداف
16 – جواو فيليكس – 6 أهداف
Advertisements