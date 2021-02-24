على غرار شيلاء سبت.. صيحات أيلاينر جريئة تناسب إطلالتك

نقدم لك، مجموعة صيحات أيلاينر جريء على طريقة شيلاء سبت، لتستوحي منها أجمل أفكار مكياج العيون.





أيلاينر عريض مجنح لإطلالة أنثوية جريئة، بإمكانك تجربة الأيلاينر العريض الممدود على طول الجفن العلوي، لينتهي مسحوباً ومجنحاً قليلاً الى خارج العين.





أيلاينر حاد بأسلوب السموكي

يمتد على كامل الجفن العلوي بشكل عريض ومسحوب الى خارج العين، وعلى الجفن السفلي أيضاً، الى جانب الرموش الاصطناعية. كما اعتمدت الأيلاينر الأزرق العريض والمتموج الممتد على الجفن العلوي، الذي يأتي مسحوباً عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي، مع تحديد داخل العين ومدمع العين بالكحل الأسود.





أيلاينر مسحوب على شكل مثلث

ومن بين رسمات الأيلاينر الجريئة التي اعتمدتها شيلاء سبت، رسمة الأيلاينر الأسود الذي يمتد من مدمع العين مروراً بمنبت الجفن العلوي، وينتهي مسحوباً الى خارج العين على شكل مثلث مفتوح قليلاً على الجفن المتحرك. مع وضع طبقات عدة من الماسكرا.







