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"الصحة العالمية" تحذر من وفاة شخص كل 6 ثوان بسبب التدخين
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:15 م
مارينا بشارة
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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن موت شخص كل 6 ثوان تقريبا في مكان ما في العالم بسبب التدخين، وطالبت بالإقلاع عن التدخين فورا.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في منشور لها، أن التدخين يضر رئتيك، ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا، وطالبت بالتوقف عنه سريعا.
وطالبت المنظمة، بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.
وأوضحت، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
وأضافت المنظمة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
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