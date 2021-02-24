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رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة من منحة الـ 500 جنية عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:15 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة من منحة الـ 500 جنية عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة، من أبرز مايتصدر يبحث عنه حاليا من قبل المواطنين محدودي الدخل وبالتحديد “عمال اليومية” الذين تضرروا من تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الأونة الأخيرة وأصاب الملايين من الأشخاص، وهذا ماجعل له الأثر السلبي علىالحالة الإقتصادية، وبناء على ذلك قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تكليف وزارة القوى العاملة بصرف منحة قدرها 500 جنية تصرف لمدة ثلاث أشهر لكل دفعة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
حرصا على المواطنين المتقديم للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة من الإصابة قامت بإطلاق موقع إلكتروني تابع للوزارة حتى يتمكن من خلاله المواطنين من الاستعلام عن كل مايخص الأمر من خلاله دون الحاجة للذهاب لمكاتب الوزارة المنتشرة في كافة المحافظات حرصا على سلامتهم من التجمعات التي تعد بيئة خصبة لإنتشار الوباء، وقامت أيضا الوزارة بتحديد أماكن الصرف على الرابط الذي بدأت عملية الصرف منذ يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 للدفعة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- الضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.
- كتابة رقم بطاقة الرقم القومي بشكل صحيح.
- ملء باقي البيانات .
- واخيرا الضغط على استعلام.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة من منحة الـ 500 جنية عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

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