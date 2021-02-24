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مصادر: وزير الإعلام الصومالي يعمل لصالح أجندات خارجية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت مصادر مطلعة، أن الإمارات لم تسلم من أذى بعض المحسوبين على جهات خارجية، كوزير الإعلام الصومالي.

 

 وأكدت المصادر، أن استراتيجية دولة الإمارات دعمت الأمن والاستقرار بـ3 محاور رئيسية ارتكزت عليها في الصومال، مستهدفة بناء الأجهزة الأمنية لردع الجماعات المسلحة المتطرفة.

 

وكان شيخ قبيلة هبر جعلو التي ينتمي إليها وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوبكر، قدم اعتذارًا للإمارات على خلفية ادعاءات وزير الاعلام.

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