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رد فعل سفاح الجيزة عقب صدور الحكم عليه بالإعدام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ظهر المتهم قذافي المعروف بسفاح الجيزة، عقب صدور الحكم عليه بالإعدام فى حالة ثبات تام ولم يبدو منه أى رد فعل، واستمر المتهم يتجول داخل قفص الاتهام ويعطى ظهره لقاعة المحكمة.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق، وطلبت شقيقة المجني عليه تعويضا مدنيا مؤقتا قدره مليون وواحد.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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