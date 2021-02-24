تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره أتلانتا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره أتلانتا، على أرضية ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا".





وتعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا، هي المباراة الأولى التي تجمع بين الفريقين في بطولة أوروبية.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، فاران، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: مورديتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: أسينسيو، ماريانو، فينيسيوس جونيور.



