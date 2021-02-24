Advertisements

حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة اجهور، بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي، والمعمل المركزي ووحدة الفحم.


جرى خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددا من المخالفين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.
حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية
حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية
حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية
حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية
حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية
حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من موسمياني بعد الهزيمة أمام سيمبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ ساعة و 13 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ 40 دقيقة

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 ص

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»