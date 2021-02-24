حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة اجهور، بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي، والمعمل المركزي ووحدة الفحم.





جرى خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددا من المخالفين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.