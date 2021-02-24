موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





بينما يواجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي أتلانتا الإيطالي اليوم الأربعاء بالبطولة الأوربية



