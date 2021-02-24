شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

استقر شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي على الثلاثي الكبار فى تشكيل الفراعنة لخوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الحالي والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.





وكان المنتخب الأولمبي حقق ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر نوفمبر عام 2019 ليتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد الفوز على كوتد يفوار فى نهائى البطولة على ستاد القاهرة الدولي.





وعلم الفجر الرياضي أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وهناك مفاضلة بين الثنائي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





ويسعي غريب لإقناع فريق ليفربول الإنجليزي ويورجن كلوب المدير الفنى للريدز فى ترك محمد صلاح للمنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.



