بعد تجديد تعيينه مفتيا للجمهورية.. 7 معلومات عن شوقي علام



في الساعات الأخيرة، جدد تعيين فضيلة الشيخ شوقي علام مفتيا للجمهورية، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتي 12 اغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.







وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن شوقي علام مفتي الجمهورية بعد تجديد تعينه من الرئيس عبدالفتاح السيسي:



- اسمه بالكامل شوقي إبراهيم عبد الكريم علّام ومن مواليد 12 أغسطس 1961، وهو أستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر .



- ولد في محافظة البحيرة الدلنجات في قرية زاوية أبو شوشة في الثاني عشر من أغسطس 1961، ومتزوج ولدية‌ 4‌ أولاد‌.



- انتخب في يوم الإثنين 11 فبراير 2013م في اقتراع سري بمنصب مفتي الديار المصرية خلال اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ويعد أول مفت منتخب بعد تعديلات قانون الأزهر.



- من مؤلفاته دراسة وتحقيق القسم الثالث والرابع من كتاب البيوع من مخطوط الذخيرة، للقرافي، رسالة ماجستير (1990م)، وكذاك إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه (1996م).





- قدَّم فضيلة المفتي لمجموعة من الكتب منها: الفتوى بين الأصالة والمعاصرة، موسوعة الفتاوى المهدية في 20 مجلدًا، الصادرة عن دار الإفتاء، كتاب الإفتاء المصري، كتاب الصيام، الصادر عن دار الإفتاء المصرية، كتاب الحج والعمرة، الصادر عن دار الإفتاء المصرية، كتاب أحكام المسافر، الصادر عن دار الإفتاء المصرية، أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية، مسيرة الفتوى في الديار المصرية.





- حاصل على على جائزة أبرز راعٍ للسلام من منظمة "التحالف العالمي للأديان" بسيول بكوريا الجنوبية لعام 2014م، حيث أكدت المنظمة أن التكريم جاء للتعبير عن شكرها لفضيلة المفتي عن تفانيه وجهوده نحو تحقيق السلام ونشر العلم والتنوير في أمته والعالم أجمع.



- أهدت وزارة الدفاع المصرية درع القوات المسلحة المصرية لفضيلة المفتي في نهاية العام 2015م؛ تكريمًا له على جهود دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم وبيان صورة الإسلام السمحة، ومن بين تلك الأعمال الجليلة كتاب "فقه الجندية" الذي أصدرته الدار مؤخرًا.