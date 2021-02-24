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طرق تنظيف الجدران من الألوان والحبر بسهولة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
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استخدام الأقلام والتلوين من جانب الأطفال على الحائط يفسدها ومن هنا نقدم لك عزيزتي طررق إزالة الكتابة من على الجدران بكل سهولة للحصول عليها نظيفه كما كانت:

الحبر
يمكن للأسيتون نزع آثار الحبر عن الجدران، عن طريق غمس قطعة قطن في المستحضر المذكور، ومحاولة إزالة العلامات برفق. علمًا أن دعك الجدران، بقوة، قد يتسبب بتساقط قشرة الطلاء أيضًا.
معجون الأسنان مساعد أيضًا في إزالة علامات الحبر، إذ يوضع كمّ صغير منه على قطعة قماش ناعمة، بغية مسح البقع.

التلوين
المايونيز فعّال  في إزالة علامات التلوين من الجدران، عندما يوضع كم كبير منه على العلامات، التي تترك لبضع دقائق. بعد ذلك، تستخدم قطعة قماش نظيفة، في مسح أقلام التلوين والمايونيز. وتستخدم قطعة قماش أخرى نظيفة وناعمة وبعض الماء، في مسح الحائط.

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