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"المركزي الكويتي": ارتفاع القروض المتعثرة للبنوك 0.5 نقطة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إن القروض المتعثرة للبنوك زادت 0.5 نقطة مئوية في 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأظهر رسم بياني نشره البنك المركزي على تويتر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى اثنين بالمئة في 2020 من 1.5 بالمئة في 2019. وأظهر الرسم أيضا تراجع النسبة سنويا منذ 2010، عندما كانت تبلغ تسعة بالمئة.

ونقل البنك المركزي عن محافظه محمد الهاشل قوله "لم تشهد نسبة القروض غير المنتظمة سوى ارتفاعات طفيفة، وهي ما تزال عند مستويات متدنية تاريخيا".

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