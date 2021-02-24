ريموشكا مصابة بفيروس كورونا : صداع ووجع في العظام









أصيبت الإعلامية التونسية ريم الطايف الشهيرة ب"ريموشكا" بفيروس كورونا الأسبوع الماضي أثناء تواجدها بمصر.





وكشفت ريموشكا أنه بعد قدومها من تونس إلى مصر شعرت بآلام مبرحة في عظامها وصداع مزمن قبل أيام عدة، لتجرى مسحة أولية أظهرت سلبية إصابتها في بادىء الأمر





وأوضحت ريموشكا أن الآلام اشتدت عليها ولم يظهر أثار التعافي عليها؛ ما دفعها لاستدعاء الطبيب الذي طالبها بالإسراع في إجراء تحليل صورة دم، والذي كشف عن إصابتهاب"كوفيد19"



