Advertisements

ريموشكا مصابة بفيروس كورونا : صداع ووجع في العظام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements


أصيبت الإعلامية التونسية ريم الطايف الشهيرة ب"ريموشكا" بفيروس كورونا الأسبوع الماضي أثناء تواجدها بمصر.

وكشفت ريموشكا  أنه بعد قدومها من تونس إلى مصر شعرت بآلام مبرحة في عظامها وصداع مزمن قبل أيام عدة، لتجرى مسحة أولية أظهرت سلبية إصابتها في بادىء الأمر

وأوضحت ريموشكا  أن الآلام اشتدت عليها ولم يظهر أثار التعافي عليها؛  ما دفعها  لاستدعاء الطبيب  الذي طالبها بالإسراع في إجراء تحليل صورة دم، والذي كشف عن إصابتهاب"كوفيد19"

وأشارت إلي أنها تخضع حاليا للعزل المنزلى وتتبع البروتوكول العلاجي منذ ظهور الأعراض عليها، مطالبة الجميع بالدعاء لها من أجل الشفاء العاجل.

أخبار تهمك

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ ثلث ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من موسمياني بعد الهزيمة أمام سيمبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 ص

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»