مبادرة "حياة كريمة".. بعد سنوات من التهميش .. قرية "برمبال" بكفر الشيخ تلحق بقطار التطوير



عبر أهالي قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم الغامرة لإدراج قريتهم ضمن مبادرة " حياة كريمة" الرئاسية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن تلك اللافتة الطيبة لرفع المعاناة عنهم والتي استمرت لسنوات تحت براثن وأنين الإهمال دون مجيب، يأتي الرئيس ويمد يد العون لنا فيكون خير معين للتطوير وتغيير وجه القرية وسكانها للأفضل.



وعن المعاناة التي يعيشها المواطنين خلال الظرف الراهن يقول محمد عرفان جعفر، أحد أهالي قرية برمبال، أنهم أصبحوا يعانون من كارثة بيئية بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي الذي تم البدء فيه قبل سنوات، مما أدي إلي إعتماد الأهالي علي "الطرنشات" للصرف فيها، وتسربت مياه الصرف الصحي إلي مياه الشرب وادي إلي تلوثها.



وأكد محمد النجار، أحد شباب القرية، أن شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، فضلا عن عدم صرف الشوارع لعدم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي حتي الأن.



وأبدي سعادته لإدراج قرية برمبال ضمن مبادرة " حياة كريمة "،مؤكدا أن الوضع سيتغير في القريب العاجل لثقة الأهالي في المبادرة الرئاسية وما ستحققه علي أرض الواقع.



وأوضح محمد عبد الخالق، أحد أهالي برمبال، أن أعمدة الإنارة لديهم في القرية أصبحت متهالكة تماما وتشكل خطر حقيقي علي الأهالي وخاصة الأطفال، مطالبا بتحديدها وإحلالها في أسرع وقت ممكن قبل وقوع كارثة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج قريتهم ضمن مبادرة " حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية بعدد 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به حوالى 350 ألف مواطن، أى ما يمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه.



وأضاف نور الدين، أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تنفذ الخطط الاستثمارية بالتنسيق مع الدولة، قائلًا إن جودة الحياة في التعليم والصحة تضمن لأبناء كفر الشيخ مكانًا في المدارس والمستشفيات.