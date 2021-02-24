تعرف على أسباب وعلاج احمرار الوجه

نقدم لك في السطور التالية طرق علاج إحمرار الوجه، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي، حيث أن الاحمرار ينجم من ال لدغات و الطفح الجلدي و الأكزيما و حساسية الدواء و حروق الشمس وخلافه





علاج احمرار الوجه





تعتمد علاجات احمرار الوجه على سبب ذلك، ويمكن أن تتضمن الأمثلة تجنب المهيجات أو مسببات الحساسية التي تسببت في احمرار بشرتك في المقام الأول.





وتشمل العلاجات الأخرى لاحمرار الوجه ما يلي:

- تطهير المنطقة المصابة بالماء والصابون.

- تناول الأدوية مثل مضادات الهيستامين لتقليل التهيج.

- تطبيق علاجات العناية بالبشرة الموضعية مثل غسول الكالامين لتقليل إحمرار الجلد.