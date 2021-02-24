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تعرف على استعدادات جامعة الإسكندرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة على الإنتهاء من مراجعة كافة الإجـراءات الإحترازية اللازمة إستعدادًا لبدء إمتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى.


 وأكد قنصوة على الإلتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات. جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2322021.

وأكد رئيس الجامعة على إمكانية تقديم الطلاب طلبات إعتذار عن أداء الإمتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة كورونا وذلك على النحو التالى:
 
 ـ فى حالة التخوف من الإصابة بفيروس كورونا: يقوم الطالب بالإعتـذار عــــن أداء امتحانـات الفصل الدراسى الأول كاملًا قبل بدء الامتحانات مع الإحتفاظ بالتقدير
ـ فى حالة الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات: يقوم الطالب بالإعتذار عن المواد التى تلى الإصابـة فقط مع الإحتفاظ بالتقدير فيها مع تقديم شهادة معتمدة مــن المستشفـى  الجامعى بتأكيد الإصابة.
 
ـ علمًا بأن المواد المعتذر عنها الطالب وتم قبول عذره لأى سبب يأخذ الطالب فيها فرصة كاملة حسب الفرقةطبقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المعتمدة.


هذا واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة عن الخطة العامة التى تتخذها جامعة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال عقد الامتحانات ومنها إقامة 4 ورش عمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة لتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، وتوفير المواد اللازمة من مطهرات وكواشف الحرارة وتطهير قاعات الإمتحانات ودورات المياه والتهوية الجيدة، ومراعاة التباعد الكافى بين الطلاب، وإرتداء الكمامات طوال فترة الإمتحانات من كافة المتواجدين، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس للمرور على لجان الإمتحانات لمراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازيـة، كذلك عرض آلية التعامل الطبى مع حالات الإشتباه والإصابة.

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