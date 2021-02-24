الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

أفادت قناة "DR" الدنماركية، اليوم الأربعاء، بأن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، رجح أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

وقال المسؤول في منظمة الصحة العالمية: "انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأضاف المسؤول، أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

ولفت المسؤول في منظمة الصحة العالمية، إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.