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احالة اوراق مكوجى للمفتى قتل ربة منزل فى السيدة زينب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، إحالة أوراق مكوجي لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل سيدة لسرقتها في السيدة زينب.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.


وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إبراهيم م"، مكوجي، بقتل المجنى عليها "هـ.ي" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها لسرقتها لمروره بضائقة مالية، ونفاذًا لمخططه الإجرامي توجه لمسكنها بعد تيقنه من تواجدها بمفردها، وما إن ظفر بها حتي أنقض علي رقبتها وخنقها قاصدا من ذلك قتلها، وفقدت الوعي ثم قام بتكبيلها بقطع من القماش ولفها حول رقبتها وقام بخنقها حتى تيقن من وفاتها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم باشعال النار عمدا في مسكن المجني عليها، بأن قام بإيصال بعض محتويات المسكن بمصدر لهب مكشوف فاندلعت النيران وأتت علي محتويات المسكن، كما قام المتهم بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بأن استولي عليه عقب قتلها.

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