قبل الزفاف..جربي هذه الوصفات لتنظيف فروة الرأس

اخترنا لك عزيزتي العروس وصفات طبيعية للتخلص من رائحة فروة الرأس وتنظيفها جيبدا بطرق طبيعية قبل الزفاف:





عصير الطماطم

تعصر حبتان من الطماطم في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء.

يوزع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

تدلك فروة الرأس بعصير الطماطم ويترك على الشعر لمدة ¼ ساعة.

يغسل الشعر كالمعتاد بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

زيت شجرة الشاي

تخلط كمية منالسبة من زيت شجرة الشاي مع أي نوع من الزيوت الناقلة،كزيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الأرغان.

تدلك فروة الرأس بكمية من الخليط ومن ثم يوزع المتبقي منه على بقية خصلات الشعر.

يترك لمدة ½ ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب.





عصير الليمون

تمزج ملعقتان أو أكثر من عصير الليمون مع كوب الماء الدافئ.

يوزع المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

تدلك فروة الرأس لبضع دقائق حتى يتغلغل عصير الليمون المخفف بالماء إلى مسام فروة الرأس.

يشطف الشعر بالماء الفاتر.