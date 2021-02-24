موعد مباراة توتنهام ضد وولفسبيرجر في بطولة الدوري الأوروبي

يستعد فريق توتنهام الإنجليزي لمواجهة نظيره وولفسبيرجر اليوم الأربعاء 24 فبراير ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.





وستلعب مباراة فريق توتنهام اليوم ضد نظيره وولفسبيرجر اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير.





وستذاع مباراة فريق توتنهام ضد نظيره وولفسبيرجر اليوم في بطولة الدروي الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق نوفل باشي.





يذكر أن مباراة ذهاب دور الـ32 من مباراة فريق توتنهام ضد وولفسبيرجر قد انتهت بفوز العملاق الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف.



