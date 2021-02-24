Advertisements

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
وجهت إدارة ريال مدريد الإسباني، رسالة طمأنة إلى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، قبل مواجهة أتالانتا اليوم الأربعاء، ضمن إطار منافسات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، منافسه أتالانتا بدون كل من سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.

من جانبه أبلغت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، المدرب الفرنسي زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالرحيل عن سانتياجو برنابيو، عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا.

أخبار تهمك

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 16 ساعة

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ 41 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 ص

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

12:42 م

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

12:25 م

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»