ريال مدريد يحسم مصير زيدان

وجهت إدارة ريال مدريد الإسباني، رسالة طمأنة إلى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، قبل مواجهة أتالانتا اليوم الأربعاء، ضمن إطار منافسات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، منافسه أتالانتا بدون كل من سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.





من جانبه أبلغت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، المدرب الفرنسي زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالرحيل عن سانتياجو برنابيو، عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا.



