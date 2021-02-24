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"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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بدأ اتحاد نقابات المهن الطبية، تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي في كافة إداراته، لتقديم الخدمات إلكترونيا للأعضاء، ومن المقرر أن يتم ذلك على 3 مراحل: 

الأولى: تتضمن البنية التحتية للمنظومة الإلكترونية والسيرفرات، واعتماد برنامج لربط الإدارات ومشروع العلاج والمعاشات، والثانية ربط النقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" بالاتحاد، والثالثة توفير منافذ إلكترونية ليحصل العضو على الخدمات بنفسه دون التعامل مع الموظفين.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي التى تتجه لها كافة مؤسسات الدولة في الوقت الحالي. 

ومن جانبه أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، البدء فى المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، حيث تم البدء في أعمال الإنشاءات والترميم بمبنى الاتحاد الجديد بعد استخراج كافة التراخيص اللازمة من الحى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تجهيزه خلال 10 أشهر لاستقبال النقابات الطبية الأربعة، والموظفين والأعضاء نهاية 2021.

وأوضح عبد الهادي، أن أبرز ما سيميز هذا المقر أنه "مبنى ذكي" حيث تم الإعداد للبنية التحتية له بطرق محترفة، لربط كافة الإدارات ببعضها، وتخصيص أماكن لكل خدمة يقدمها الاتحاد، وصالة موسمية لاستقبال أعضاء النقابات ومشروع العلاج، لافتا إلى أنه جاري الإعداد من خلال مشروع التحول الرقمي إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا للأعضاء عن طريق وضع منافذ للخدمات ثابتة بمقر الاتحاد، بحيث لا يحتاج الطبيب للتعامل مع الموظفين، كما ستتيح تلك المنافذ للأعضاء تقديم أية مستندات أو أوراق من خلاله للاتحاد، والحصول على خدمته كاملة.

وأضاف: "وبالتوزاي مع ذلك نعمل على محور التحول الرقمي للاتحاد، من خلال التعاقد مع أحد الشركات المعنية بتلك الأنظمة، وسيتم تطبيق تكنولوجيا حديثة، وهي تكنولوجيا الـ"Microservices" والتي تعمل بها شركة مايكروسوفت، كما جاري العمل على تعميم استخدام برنامج لربط كافة الموظفين بالإدارات ببعضها البعض، والذي يشمل تحويل كافة الخدمات إلى "tickets" لإنجاز تقديمها في أسرع وقت ممكن، ومتابعة معدل التزام كل موظف والوقوف على أسباب تعطل أو تأخر أى خدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، لافتا إلى أنه جاري تدريب الموظفين عليه، حيث سيتم في المرحلة الأولى منه ربط مجلس الاتحاد والموظفين.

وتابع: "في المرحلة الثانية وعقب الانتهاء من تجهيز المقر الجديد للاتحاد سيتم ربط المنافذ الإلكترونية للخدمات بالبرنامج الجديد، لتحويل الخدمات عليه أيضا إلى "Ticket"  لحصول العضو على الخدمة خلال ساعات محدودة".

ولفت الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية إلى أنه سيتم البدء في تطوير منطقة اللاندسكيب بمقر الاتحاد فبراير الجاري، قائلا: نحاول حاليا إخلاء كافة الأكشاك المبنية بشكل عشوائي داخل الاتحاد خاصة بعد صدور قرار إزالة لها من الحي، وسيتبع ذلك إنشاء أنظمة الحريق للمبنيين القديم والجديد، أما المبني الأثري والحالي للاتحاد فسيتم إخلائه وتطويره عقب الانتهاء من المقر الجديد، وما زالنا ندرس عدة سيناريوهات مقترحة لكيفية استغلاله على النحو الأمثل.
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)
"المهن الطبية" يبدأ تفعيل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021 (صور)

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