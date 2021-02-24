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عاجل.. الفتوى والتشريع : انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض اجرائها يوم ٥ مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوى علي محكمة القضاء الإدارى، والتى من المفترض ان تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكم.

كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمنا الطلبين الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استنادًا الي الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر وقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين حوالي ٧ الاف عضو، ولا يسع المكان هذه الإعداد.

وأرسل الطلبين الي رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني بتاريخ ١٧ يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، الي الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد اليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.

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