أبرزها "الكذب".. أسرار الحفاظ على الحياة الزوجية

نقدم لك 5 من اهم الأسرار التي ستساعدك في الحفاظ على حياة زوجية سعيدة، فالعلاقات الزوجية دائما مهددة بالفشل في حالة عدم التوافق بين الطرفين وعدم التنازل من أي طرف لتسير المركب وتستمر العلاقة الزوجية وتنجح، ولنجاحها اتبعوا التالي:





إعادة النظر

لا تستند الحياة الزوجية دائماً على مشاعر اللقاءات والسنوات الاولى. فمع مرور الوقت يحتاج كل من طرفيها الى ان يعيد النظر فيها وخصوصاً حين يبدأ باكتشاف المزيد من المعلومات عن الشريك، صفاته، طباعه، هواياته وغير ذلك.





الكذب

من المعروف ان الكذب صفة لا يحبها الجميع. لكن يبدو ان خبراء العلاقات الزوجية ينصحون احياناً باللجوء الى ما يسمونه الكذب حسن النية. ومن الممكن تطبيق هذه القاعدة في بعض المواقف الحياتية البسيطة. ومن ابرز الكذبات التي يتم اعتمادها مثلاً تحضير المفاجآت التي يمكن ان تسعد شريك الحياة وان تشعره بالارتياح والاسترخاء وخصوصاً في الظروف الصعبة فضلاً عن المقالب الطريفة التي يمكن ان تضفي الحيوية على الحياة الزوجية.





المثابرة

من المهم عدم التزام الصمت عند بروز اي مشكلة والحرص على تحليلها وفهم اسبابها ودوافعها من اجل التوصل الى اذابتها وتفتيتها.





العادات الخاصة