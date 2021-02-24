إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب بدأ من يوم 28 فبراير، وذلك حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وفقًا للكتاب الدوري رقم (1) الصادر في 18 فبراير 2021، والمعتمد من وزير التربية والتعليم.





جاء ذلك نظرا لاقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020 2021، وعودة الطلاب للدراسة بعد انتهاء الامتحانات بنفس نظام الدراسة المعمول به في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 2021 وعودة العمل بالمجموعات الدراسية، وموافقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، أنه جرى إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب بدءً من يوم 28 فبراير القادم، وذلك حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني .



