Advertisements

برلمانية تحذر من الموجه القادمة لفيروس كورونا في شهر أبريل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكدت صبورة السيد عضوة مجلس النواب، أن قطاع السياحة والطيران بدأ يتعافى من الآثار السلبية والتي تعرضت إليها مصر أثناء الموجه الأولى لفيروس كورونا القاتل، خاصة مع تعليق رحلات الطيران في وقت سابق، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري لم يتعرض إلى أزمات أو خسائر كبيرة في ظل تفشي الفيروس مقارنة بالدول العالمية، والتي كشفت البيانات والإحصائيات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020. 

وأوضحت صبورة السيد، في بيان، اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي؛ لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الجائحة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تتعرض الدولة إلى الموجه الثالثة من الجائحة خلال شهر أبريل المقبل، ولذلك لابد أن تستعد الدولة الآن لمواجهتها حيث يتم تخطيها بأقل الخسائر كما تم التعامل معها في وقت سابق، ويأتي ذلك من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ 42 دقيقة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 16 ساعة

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 ص

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

12:42 م

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

12:25 م

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»