برلمانية تحذر من الموجه القادمة لفيروس كورونا في شهر أبريل

أكدت صبورة السيد عضوة مجلس النواب، أن قطاع السياحة والطيران بدأ يتعافى من الآثار السلبية والتي تعرضت إليها مصر أثناء الموجه الأولى لفيروس كورونا القاتل، خاصة مع تعليق رحلات الطيران في وقت سابق، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري لم يتعرض إلى أزمات أو خسائر كبيرة في ظل تفشي الفيروس مقارنة بالدول العالمية، والتي كشفت البيانات والإحصائيات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020.





وأوضحت صبورة السيد، في بيان، اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي؛ لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الجائحة.



