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لحضورهم من محبسهم.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ"خلية كتائب الفرقان"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الأربعاء الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين بـ"خلية كتائب الفرقان"، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي لجلسة 27 مارس المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وضمت الدعوى التي تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

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