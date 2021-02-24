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رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
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تعرض الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم امس الثلاثاء للهزيمة من فريق سيمبا التنزاني بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكد مصدر داخل النادي الأهلي على أن هناك حالة غضب كبيرة من هزيمة الفريق وظهوره بمستوي متواضع أمام سيمبا في مباراة الأمس.

واشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط غاضبة من المدير الفني موسيماني بسبب طريقته في إدارة المباريات الأخيرة للفريق

واضاف المصدر، أن البعض يري بأن المدير الفني أخطأ في وضع التشكيل المناسب في مباراة سيمبا وعدم إدارته للمباراة بشكل جيد سواء في تغيير خطة اللعب أو في التبديلات المتأخرة.

ونجح سيمبا في الفوز على الأهلي الوصول للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 3 نقاط متسويا مع فريق فيتا كلوب بنفس الرصيد بينما تذيل المريخ السوداني المجموعة بدون نقاط.

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