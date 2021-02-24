Advertisements

صالح قوجيل يفوز بمنصب رئيس مجلس الأمة الجزائري بـ 126 صوتا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:57 م
مجلس الأمة الجزائري
مجلس الأمة الجزائري
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بفوز صالح قوجيل بمنصب رئيس مجلس الأمة الجزائري بـ 126 صوتًا.

 

وفي وقت سابق، صوت مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على مشروع تعديل الدستور، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، تمهيدًا لعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.

 

وصوّت 127 نائبا في مجلس الأمة بنعم على مشروع تعديل الدستور، فيما امتنع نائب واحد على التصويت، مع عدم تسجيل أي اعتراض على نص المشروع، الذي حاز الخميس الماضي على إجماع نواب المجلس الشعبي الوطني الحاضرين، في جلسة شهدت مقاطعة بعض الأحزاب المعارضة المحسوبة على التيار الإسلامي والديمقراطي.

 

وأكد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، عبد العزيز جراد، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الأمة، أن اختيار الأول من نوفمبر للاستفتاء على الدستور "سيكون حدثا تاريخيا ثانيا، وشاهدا على رغبة الشعب في رفع كل التحديات والتحرر من كل القيود لبناء دولة ديمقراطية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمة الجزائري صالح جوقيل الجزائر

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مجلس الأمة الجزائري يجدد انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا له

من هو عبد القادر بن صالح الذي قد يحكم الجزائر مؤقتاً؟

المجلس الدستوري الجزائري يجتمع بعد المطالبة بعزل الرئيس

الجيش الجزائري يرفض كل المقترحات غير الدستورية لحل الأزمة

بعد استقالة بوتفليقة.. ماهي مواد الدستور التي أوصى بتطبيقها رئيس أركان الجيش الجزائري؟

8 معلومات عن المجلس الدستوري الجزائري.. تعرف عليها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 ص

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

12:42 م

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

12:25 م

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»