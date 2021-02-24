Advertisements

حسب "الصحة العالمية".. متى ينتهي وباء كورونا؟

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
لعل انتهاء وباء كورونا في العالم، أصبح حلم كل البشرية، لتنعم بحياة هادئة، بعيدة عن المخاوف والقلق، حيث توقعت منظمة الصحة العالمية، نهاية الفيروس في العام المقبل 2022.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد انتهاء وباء كورونا في العالم حسب منظمة الصحة العالمية.

موعد انتهاء وباء كورونا 
في ظل التساؤلات الكثيرة حول موعد انتهاء وباء كورونا في العالم، توقع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في تقديره لاحتمالية انتهاء المرض، إنه قد ينتهي في العام المقبل 2022.

وتابع كلوج: " لقد انتهى السيناريو الأسوأ للوباء، وذلك لأننا أصبحنا على دراية أكبر  بالفيروس، مقارنة بما كنا عليه في العام الماضي".

التعايش مع الفيروس
لكن نهاية الفيروس لا تعني اختفاءه وفق ما أكد كلوج، الذي قال:"الفيروس لن يختفي من الوجود، لكن وسط الأوضاع الحالية فإنه بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود، وستتحول الأمور للعادية"، لكن  كلوج عاد وقال إن كلامه مجرد توقعات تستند إلى دلائل علمية، لكنها ليست أكيدة.

بينما كشفت رئيسة الاتحاد الدولي لخبراء الأمراض المعدية والموظفة السابقة في وزارة الصحة الروسية، إيرينا شيستاكوفا، أنه "خلال السنوات الاثنين المقبلين، سيتغير الوضع في العالم، أعتقد أنه بحلول منتصف عام 2022، أعتقد أن الوضع سيتغير في كل مكان في العالم، واستكملت أعني أن الفيروس التاجي لن يكون ذو أهمية كبيرة كما هو الآن".

وأشارت إلى أن هذا لن يكون ممكنًا إلا بتطعيم السكان وتصنيع أدوية فعالة ضد فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وباء كورونا موعد الانتهاء ذروه كورونا انتهاء كورونا اخر الاخبار

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ 41 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نستبعد خطر تحول كورونا إلى جائحة تجتاح العالم

سيناريوهات علمية.. كيف ومتى وأين سينتهي كورونا؟

الأسوأ قادم.. 3 تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

متى يصل العالم إلى صفر كورونا؟

منظمة الصحة العالمية: هذا هو شرط انتهاء جائحة فيروس كورونا

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 ص

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

12:42 م

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

12:25 م

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»