حسب "الصحة العالمية".. متى ينتهي وباء كورونا؟

لعل انتهاء وباء كورونا في العالم، أصبح حلم كل البشرية، لتنعم بحياة هادئة، بعيدة عن المخاوف والقلق، حيث توقعت منظمة الصحة العالمية، نهاية الفيروس في العام المقبل 2022.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد انتهاء وباء كورونا في العالم حسب منظمة الصحة العالمية.





موعد انتهاء وباء كورونا

في ظل التساؤلات الكثيرة حول موعد انتهاء وباء كورونا في العالم، توقع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في تقديره لاحتمالية انتهاء المرض، إنه قد ينتهي في العام المقبل 2022.





وتابع كلوج: " لقد انتهى السيناريو الأسوأ للوباء، وذلك لأننا أصبحنا على دراية أكبر بالفيروس، مقارنة بما كنا عليه في العام الماضي".





التعايش مع الفيروس

لكن نهاية الفيروس لا تعني اختفاءه وفق ما أكد كلوج، الذي قال:"الفيروس لن يختفي من الوجود، لكن وسط الأوضاع الحالية فإنه بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود، وستتحول الأمور للعادية"، لكن كلوج عاد وقال إن كلامه مجرد توقعات تستند إلى دلائل علمية، لكنها ليست أكيدة.





بينما كشفت رئيسة الاتحاد الدولي لخبراء الأمراض المعدية والموظفة السابقة في وزارة الصحة الروسية، إيرينا شيستاكوفا، أنه "خلال السنوات الاثنين المقبلين، سيتغير الوضع في العالم، أعتقد أنه بحلول منتصف عام 2022، أعتقد أن الوضع سيتغير في كل مكان في العالم، واستكملت أعني أن الفيروس التاجي لن يكون ذو أهمية كبيرة كما هو الآن".





وأشارت إلى أن هذا لن يكون ممكنًا إلا بتطعيم السكان وتصنيع أدوية فعالة ضد فيروس كورونا.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



