تداول 27 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إنه تم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية، 27 سفينة للبضائع العامة والحاويات.





وأضاف المركز، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18.774 ألف طن تشمل 9.794 ألف طن فوسفات، و8.98 ألف طن يوريا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وذكر أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41.34 ألف طن، تشمل 8.635 ألف طن ذرة، و8.57 طن خردة، و1690 طن سكر، و1129 طن خشب زان، و747 طن كلوريد إيثيلين، و4 آلاف و700 طن كسب عباد، و1800 طن زيت طعام، و13.76 ألف طن قمح.





وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 309 حاويات مكافئة، تشمل خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه يتم تصديرها إلى كل من السعودية والمغرب والأردن والإمارات وسنغافورة وسلوفينيا وانجلترا وروسيا وأمريكا والصين وفيتنام وبنجلاديش ومالطا وكوريا الجنوبية وهولندا وكرواتيا وألمانيا وباكستان والهند.





وبلغ عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1275 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 88.459 ألف طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90.246 ألف طن، وغادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدماً، قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5051 شاحنة.



