وزير الأوقاف يهنيء مفتي الجمهورية على التجديد له حتى سن المعاش

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمد لفضيلته حتى سن المعاش.





وتمنى الوزير، في بيان لدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.



