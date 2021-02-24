Advertisements
وزير الأوقاف يهنيء مفتي الجمهورية على التجديد له حتى سن المعاش
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:31 م
محمود الجلاد
Advertisements
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمد لفضيلته حتى سن المعاش.
وتمنى الوزير، في بيان لدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن القرار الجمهوري رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢١ تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements