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تقديرا لعطائهم.. تكريم الإداريين المحالين للمعاش بجامعة بني سويف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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كّرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته، اليوم الأربعاء، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر فبراير الحالي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس. 

وأكد رئيس الجامعة، خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به.

وأشار "حسن" في بيان صحفي، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة واحدة. 

وأشار البيان، إلى أن العاملين الذين تم تكريمهم هم: أبو بكر حسين محمد بإدارة الجامعة ومجدي عبدالوهاب أحمد بالمدن الجامعية.

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