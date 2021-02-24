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عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارًا عقب هزيمة الفريق الأول لكرة القدم، أمام سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب بيبو من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، تقريرًا وافيًا عن أسباب خسارة الفريق الأحمر مباراته أمس أمام  سيمبا التنزاني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويريد الخطيب أن تكون هناك وقفة من جانبه مع الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خاصة أن الأهلي ظهر بمستوي باهت للغاية.

وكان المارد الأحمر بعيدًا عن مستواه الفني، خاصةً في ظل التأثر بإرتفاع درجة الحرارة والرطوبة معًا، وهي العوامل التي استغلها أصحاب الأرض في تحقيق الفوز وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة.

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