اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته عبر القنوات الفضائية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الاربعاء من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي، ويبث من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.



وقد اعلن منذ قليل، القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني، سيتم بثه اليوم في السادسة ونصف مساءً عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث بإسم الكنسية، وقناة Coc.



ويعتبر هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير، حيث ترأسه قداسة البابا تواضروس لأخر مرة يوم 30 ديسمبر الماضي.