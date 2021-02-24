"الصحفيين": مستمرون في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات

أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن استمرار اللجنة والنقابة في إجراءات انعقاد الانتخابات، وذلك لحين صدور حكم من القضاء الإداري يوم الأحد المقبل، بالتأكيد على النعقاد أو بالتأجيل.



وقال "ميري" في تصريحات صحفية، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات ملتزمة بالسيرف يالإجراءات بشكل طبيعي، بعد قرار قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم ملائمة نظر الفتوي، لوجود دعوي قضائية تطالب بالغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وكانت قد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوي، لوجود دعوي قضائية تطالب بالغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وكان قد تقدم أحد المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بدعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات النقابة، بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالبًا بتأجيلها لحين انتهاء تلك الجائحة.