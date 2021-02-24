مد إعفاء البازارات الكافتيريات بالمتاحف من القيمة الإيجارية

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال جلسته الأخير على الإعفاء التام لمستأجري البازارات الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية عن شهري مارس وأبريل 2021م.





وبهذا التمديد الأخير يكون هذا الإعفاء استمر مدة عام تقريبًا، حيث كان قد قرر مجلس الإدارة إعفائهم من قبل من دفع القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس ٢٠٢٠، ثم تم مد هذا الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠، ثم حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، ثم حتى نهاية شهر فبراير 2021.



