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مد إعفاء البازارات الكافتيريات بالمتاحف من القيمة الإيجارية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال جلسته الأخير على الإعفاء التام لمستأجري البازارات الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية عن شهري مارس وأبريل 2021م. 

وبهذا التمديد الأخير يكون هذا الإعفاء استمر مدة عام تقريبًا، حيث كان قد قرر مجلس الإدارة إعفائهم من قبل من دفع القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس ٢٠٢٠، ثم تم مد هذا الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠، ثم حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، ثم حتى نهاية شهر فبراير 2021. 

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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