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ترتيب الدوري الإنجيزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة والعشرين
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:34 م
غدير أحمد
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يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
ويأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المرتبة الرابعة برصيد 45 نقطة.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1-مانشستر سيتي 59 نقطة
2- مانشستر يونايتد 49 نقطة
3- ليستر سيتي 49 نقطة
4- وست هام يونايتد 45 نقطة
5- تشيلسي 43 نقطة
6- ليفربول 40 نقطة
7- إيفرتون 40 نقطة
8- أستون فيلا 36 نقطة
9- توتنهام 36 نقطة
10- أرسنال 34 نقطة
11- ولفرهامبتون 33 نقطة
12- ليدز يونايتد 32 نقطة
13- كريستال بالاس 32 نقطة
14- ساوثامبتون 30 نقطة
15- بيرنلي 28 نقطة
16- برايتون 26 نقطة
17 نيوكاسل 25 نقطة
18- فولهام 22 نقطة
19- وست بروميتش 14 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة.
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