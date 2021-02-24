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ترتيب الدوري الإنجيزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة والعشرين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

ويأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المرتبة الرابعة برصيد 45 نقطة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1-مانشستر سيتي 59 نقطة
2- مانشستر يونايتد 49 نقطة
3- ليستر سيتي 49 نقطة
4- وست هام يونايتد 45 نقطة
5- تشيلسي 43 نقطة
6- ليفربول 40 نقطة
7- إيفرتون 40 نقطة
8- أستون فيلا 36 نقطة
9- توتنهام 36 نقطة
10- أرسنال 34 نقطة
11- ولفرهامبتون 33 نقطة
12- ليدز يونايتد 32 نقطة
13- كريستال بالاس 32 نقطة
14- ساوثامبتون 30 نقطة
15- بيرنلي 28 نقطة
16- برايتون 26 نقطة
17 نيوكاسل 25 نقطة
18- فولهام 22 نقطة
19- وست بروميتش 14 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة.

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