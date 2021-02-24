انهيار والد ضحية الفنانة عبير بيبرس أمام المحكمة

بدأت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة عبير وهبة نجيب زكي الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة في قضية اتهامها بقتل زوجها صاحب شركة بترول وذلك داخل غرفة المداولة.





وحضرت المتهمة منذ الصباح الباكر من محبسها وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعها قفص الاتهام.





وفي سياق متصل أصيب والد المجني عليه بحالة من الانهيار والبكاء فور رؤية المتهمة داخل قاعة المحكمة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبد الرازق.





وتفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي، مفاده وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.





وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.



