السياحة والآثار: زيارات الأطقم الطبية للمتاحف مجانًا خلال 2021م



وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال جلسته الأخير على الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية عن شهري مارس وأبريل 2021م.



وبهذا التمديد الأخير يكون هذا الإعفاء استمر مدة عام تقريبًا، حيث كان قد قرر مجلس الإدارة إعفائهم من قبل من دفع القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس ٢٠٢٠، ثم تم مد هذا الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠، ثم حتى نهاية شهر اكتوبر ٢٠٢٠، ثم حتى نهاية شهر فبراير 2021.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وافق مجلس إدار المجلس الأعلى للآثار على منح الأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصى 3 أفراد مرافقين زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك خلال عام 2021 مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بها.وجاء هذا القرار تقديرًا للدور الذي تقدمه الأطقم الطبية للمجتمع وخاصة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.إقرأ أيضًا..