وليد الشامي تريند علي 'تويتر' بعد طرح 'مرت'



طرح الفنان العراقي وليد الشامي، أغنية جديدة تحمل اسم "مرت" على طريقة الـ"Lyrics clip "عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وبمجرد طرحها تصدرت تريند علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' في السعودية وحققت نسب مشاهدات عالية.



وأغنية "مرت" من كلمات الشاعر ياسر التويجري، ولحنها وليد الشامي، ومن توزيع مهند خضر.





وكان قد طرح وليد الشامي مؤخرا أغنية "هي يا حب" من كلمات قصي عيسى، ألحان على جاسم، توزيع زيد عادل، هندسة صوت وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد.





وقبلها طرح وليد أغنية بعنوان "ضيا العمر" من كلمات فيصل العدواني، ألحان غيث محمد، توزيع حسام كمال، وقبلها أغنية "الشاغل بالي" من كلمات فضل، ألحان شميم، توزيع زيد نديم.





يذكر أن وليد الشامي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا يوم 29 من يناير الماضي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق