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وسط إجراءات كورونا.. خطة متكاملة لإمتحانات التيرم الأول جامعة بني سويف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ناقش مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته، اليوم الثلاثاء، استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في بيان صحفي للمركز الإعلامي بالجامعة، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخطة تعتمد على تجهيز كافة القاعات والمدرجات بكليات الجامعة المختلفة وتقليل الكثافة الطلابية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة اتباع الطلاب كافة التعليمات، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.

وأكد رئيس الجامعة، أن جميع كليات الجامعة استعدت للامتحانات بمراحل الليسانس أو البكالوريوس أو الدراسات العليا وتم إعلان جداول الامتحانات، حيث أكدت إدارات الكليات على الطلاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالتعليمات قبل انطلاق الامتحانات، مشيرًا أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها حتى تسير الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأعلن الدكتور منصور حسن، عن تفعيل اللجنة العليا للأزمات والتنسيق مع منسق اللجنة الفرعية بكل كلية أثناء عقد الامتحانات، مطالبًا بضرورة تواجد عمداء ووكلاء ومديرى الكليات طوال فترة الامتحانات للإشراف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل وبعد لجان الامتحانات.

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