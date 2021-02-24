2.2 مليار جنيه أرباح المصرية للاتصالات من حصتها في فوادفون

سجل نصيب الشركة المصرية للاتصالات من أرباح حصتها البالغة 45% في فودافون مصر بلغ 2.2 مليار جنيه خلال 2020 مقابل 2.8 مليار جنيه في 2019، وذلك بحسبما أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.





وتمتلك 45% من أسهم فودافون مصر مقابل 55% لشركة فودافون العالمية التي أعلنت في ديسمبر من العام الماضي عن إنهاء محادثات بيع حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية «STC» مقابل 2.4 مليار دولار وذلك بعد جولات من المفاوضات بين الجانبين استمرت لعدة أشهر، دون التوصل لاتفاق.



