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2.2 مليار جنيه أرباح المصرية للاتصالات من حصتها في فوادفون

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
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سجل نصيب الشركة المصرية للاتصالات من أرباح حصتها البالغة 45% في فودافون مصر بلغ 2.2 مليار جنيه خلال 2020 مقابل 2.8 مليار جنيه في 2019، وذلك بحسبما أظهرت  نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وتمتلك 45% من أسهم فودافون مصر مقابل 55% لشركة فودافون العالمية التي أعلنت في ديسمبر من العام الماضي عن إنهاء محادثات بيع حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية «STC» مقابل 2.4 مليار دولار وذلك بعد جولات من المفاوضات بين الجانبين استمرت لعدة أشهر، دون التوصل لاتفاق.

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