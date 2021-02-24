Advertisements

مصر تؤيد مقترح السودان لتطوير مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أجرى البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي، زيارة إلى القاهرة، وناقش خلالها الجانب المصري ملف سد النهضة، مؤكدًا تأييده لمقترحات السودان فى هذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ، بأن مصر رحبت بالبروفيسور "نتومبا" والوفد المرافق له في القاهرة، مقدمًا التهنئة على تولي الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع الشهر الجاري، ومعربًا عن تقدير مصر لحرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذًا في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.
 
كما أشار حافظ إلى تأكيد الجانب المصري خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحًا تطلعها إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن القاهرة أكدت مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدمًا ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة السودان اثيوبيا

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 17 ساعة

رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

12:25 م

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»